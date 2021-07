Le Pissot Festival Vers Les Arts - St Hilaire Le Pissot, Vendée Sylvain Julien – Monsieur O Festival Vers Les Arts – St Hilaire Le Pissot Catégories d’évènement: Le Pissot

Vendée

Sylvain Julien – Monsieur O Festival Vers Les Arts – St Hilaire, 2 août 2021, Le Pissot.

Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le lundi 2 août à 17:00

Monsieur O est un bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour tromper sa solitude se débat avec ses cerceaux rouges. Et un cerceau ça permet de tortiller des fesses bien entendu et plein de belles choses aussi sans aucun doute, mais surtout c’est un cercle, ce qui peut rendre légèrement fou. Une courte pièce drôle et absurde dans laquelle la manipulation devient danse, la danse devient jeu, avec toujours les cerceaux au milieu et Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux. Un petit monde qui tourne en rond tout simplement. Solo de jonglage Festival Vers Les Arts – St Hilaire Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Le Pissot Vendée

2021-08-02T17:00:00 2021-08-02T17:30:00

