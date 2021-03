Les Clayes-sous-Bois Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois, Yvelines SWING DE MENAGE Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

SWING DE MENAGE Espace Philippe Noiret, 26 mars 2021-26 mars 2021, Les Clayes-sous-Bois. SWING DE MENAGE

Espace Philippe Noiret, le vendredi 26 mars à 20:30

Jacques Prévert a dit : « l’amour de la musique mène toujours à la musique de l’amour ». Encore faut-il accorder ses violons, se mettre au diapason et changer de disque sans tambour ni trompette pour trouver l’accord parfait ! Le ton est donné, entre jazz à cordes et chanson swing. Un univers impitoyable de compositions maison et de reprises des plus beaux standards, entre humour, nostalgie, swing ravageur, scat singing allumé, ou encore chansons passion ou chansons grabuge et des sketchs en français. Parce qu’ils vivent et jouent ensemble, le duo de Swing de ménage n’a pas de problèmes pour trouver le tempo ! Il sait faire vibrer le public au gré d’une valse poétique, d’une ballade à la scie musicale et adore le voir se fendre la poire sur une chanson humoristique, ou répéter des scats-singing délurés, le sourire aux lèvres. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

SWING DE MENAGE Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T20:30:00 2021-03-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Espace Philippe Noiret Adresse 1, place Charles de Gaulle Ville Les Clayes-sous-Bois