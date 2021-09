Susanna, un oratorio d’A. Stradella Eglise de Saint-Benoit-du-Sault, 3 octobre 2021, Saint-Benoît-du-Sault.

Susanna, un oratorio d’A. Stradella

Eglise de Saint-Benoit-du-Sault, le dimanche 3 octobre à 16:00

Ces pages, relatant l’histoire de Susanne, dans la Bible, montrent un grand raffinement mélodique et une belle subtilité harmonique. Aujourd’hui Le Temps Suspendu et le Petit Festival proposent une création originale à partir de cet oratorio, entremêlant airs solistes et chœurs, musique instrumentale et mise en scène, afin de rendre hommage à ce compositeur prolixe et passionné, encore trop méconnu Les Musiciens du Temps Suspendu et le Son ar Mein consort – Direction Lucile de Trémiolles

Tarif plein : 10 € ; Tarif réduit : 7 € (adhérents, 12-25 ans, habitants de la communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin) Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants moins de 12 ans – Réservation conseillée

Cet oratorio relate l’histoire de Suzanne, extraite de la Bible

Eglise de Saint-Benoit-du-Sault saint benoit du sault Saint-Benoît-du-Sault Indre



