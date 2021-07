Sur les traces de l’Homme de Neandertal… Musée de l’Homme de Néandertal, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, La Chapelle-aux-Saints.

Sur les traces de l’Homme de Neandertal…

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Homme de Néandertal

### Remontez le temps, retracez notre évolution et partez à la rencontre de l’Homme de Neandertal. Suivez la visite guidée et découvrez l’histoire de la Chapelle-aux-Saints et de son « vieillard ». En 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette quasi complet et la première sépulture d’un homme de Neandertal. L’homme de La Chapelle-aux-Saints reste une référence mondialement connue de la préhistoire, un jalon essentiel de l’histoire de l’humanité. Le Musée de l’Homme de Neandertal , vous propose une visite guidée du musée autour de cette découverte et autour de l’évolution de l’humanité. Suivez la visite, remontez le temps, partez à la découverte de nos ancêtres et de l’Homme de Neandertal. Rencontrez « le vieillard » de La Chapelle-aux-Saints et laissez vous conter son histoire.

Gratuit. Visite guidée à 15h, 16h et 17h (réservation très fortement conseillée).

Musée de l’Homme de Néandertal Sourdoire, 19120 La-Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-Saints Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T15:45:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T16:45:00;2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T17:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00