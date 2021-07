Orleans Orléans Orléans Sur les traces de celui dont on ne prononce pas le nom Orléans Orleans Catégorie d’évènement: Orléans

« Sur les traces de celui dont on ne doit pas prononcer le nom » est une enquête grandeur nature dans la ville d’Orléans dans l’univers d’un célèbre sorcier. Arpentez les rues d’Orléans, rencontrez des animateurs, trouvez des indices chez les commerçants, regardez le patrimoine et réussissez à déjouer le complot.

Voir https://www.lachasseautresorleans.fr/evenement-unique/

