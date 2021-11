Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges SUPER LOTO Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

SUPER LOTO Saint-Dié-des-Vosges, 3 décembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. SUPER LOTO Rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges

2021-12-03 – 2021-12-03 Rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Jeu spécial bons d’achat de 30 à 1000 €. Accueil dès 18 h 30.

Tarif des cartons : 16 € les 4, 20 € les 6, 30 € les 12 et 5 € les 2 cartons pour les enfants de moins de 14 ans. Partie royale: 3 € la grille – 5 € les deux grilles. Les planches sont acceptées. Parties sans démarquer.

Pass sanitaire obligatoire.

Buvette et restauration. Réservations au 06 82 21 84 37 ou le 06 77 14 16 38. +33 6 82 21 84 37 Entente Gymnique Déodatienne

