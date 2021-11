Combeaufontaine Combeaufontaine Combeaufontaine, Haute-Saône Super Loto Combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’évènement: Combeaufontaine

Haute-Saône

Super Loto Combeaufontaine, 4 décembre 2021, Combeaufontaine. Super Loto Combeaufontaine

2021-12-04 19:45:00 – 2021-12-04

Combeaufontaine Haute-Saône Le football Club La Gourgeonne organise un loto le samedi 4 décembre à 19h45 au gymnase des Belles Fontaine à Combeaufontaine.

Droit d’entrée par personne : 20 € la planche de 6 cartons.

Enfant jusqu’à 12 ans : 2€ le carton

Réservations de 12h à 13h30 et après 18h au 06 70 63 45 25 ou par mail : yves.dehlier@orange.fr yves.dehlier@orange.fr Le football Club La Gourgeonne organise un loto le samedi 4 décembre à 19h45 au gymnase des Belles Fontaine à Combeaufontaine.

Droit d’entrée par personne : 20 € la planche de 6 cartons.

Enfant jusqu’à 12 ans : 2€ le carton

Réservations de 12h à 13h30 et après 18h au 06 70 63 45 25 ou par mail : yves.dehlier@orange.fr Combeaufontaine

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Combeaufontaine, Haute-Saône Autres Lieu Combeaufontaine Adresse Ville Combeaufontaine lieuville Combeaufontaine