Durant le mois de juillet, La Ruche propose le “**Summer HappyCulture**” : toute une série d’ateliers allant du breakdance à la sérigraphie en passant par les battles de compliments dans les quartiers de Cergy. Pour clôturer le projet, La Ruche organise une **soirée festive** aux sonorités afro caribéennes avec **The bongo hop**, teintée de hip-hop avec une **battle de dj** : ancienne génération VS nouvelle génération. Au programme également, des ateliers et des restitutions. ▬▬▬ **PROGRAMME** ►► **Restitution des ateliers sur scène – 19h30** ►► **Warm-up (Dj) – 20h** ►► **The bongo hop (hip-hop/afro-caribéen) – 20h30** The bongo hop est le projet afro caribéen du trompettiste français Etienne Sevet, qui mêle musiques caribéennes et colombiennes, funk africain et afro beat. Nourri de 8 années passées à Cali (Colombie), et des rencontres artistiques qu’il y a faites : Nidia Gongora (la voix d’Ondatropica et Quantic, qu’il avait découverte dès 2003, alors qu’elle était encore l’inconnue chanteuse du groupe folklorique Socavon), ou encore le producteur multi-instrumentiste Patchworks (Voilaaa, The Dynamics, etc.), rencontré à Lyon. Pour écouter : [[https://youtu.be/MsziQqBmCbk](https://youtu.be/MsziQqBmCbk)](https://youtu.be/MsziQqBmCbk) ►► **Battle Sidney VS DJ Seven – 22h** Deux générations de DJs ambianceurs viennent débattre de leurs goûts musicaux au cours d’un battle intergénérationnel. Chacun est prêt à tout pour faire de la musique de son époque LA seule vraie musique ! De Brel à PNL ils tenteront de muscler le dancefloor à coup de hit plus ou moins d’époque mais tout aussi funky ! Le légendaire Sidney qui a porté la culture hip-hop à ses débuts en France sera de la partie et affrontera DJ Seven. Pour les départager, des arbitres tout sauf objectifs. Un seul mot d’ordre : Let’s dance ! **Et plus tôt dans la journée : des ateliers créatifs en libre accès – de 15h à 19h** – Photo poème dans la créaBox (roulotte de l’association La Ruche) – Battle de compliments – Danse break hip-hop – Sérigraphie – Ludothèque plein air (avec l’association Le Jeu pour tous) – Défis sportifs (avec l’association Ex-Aequo) Retrouvez plus d’informations sur ces ateliers ici : [[https://bit.ly/3dCehzr](https://bit.ly/3dCehzr)](https://bit.ly/3dCehzr) ►► Une restitution des ateliers sera proposée en fin de journée pour mettre en valeur le travail d’artistes en herbe (danse et battle de compliments) – 19h30 ▬▬▬ **BILLETTERIE** Gratuit mais réservation obligatoire: [https://bit.ly/3dCehzr](https://bit.ly/3dCehzr) ▬▬▬ COMMENT VENIR ► Maison Anne & Gérard Philippe 2, Chemin du Bac de Gency Quartier Bords d’Oise – Cergy-Village 95000 Cergy ► Accès gare de Cergy Préfecture ► Bus STIVO n°38 Direction Menucourt Arrêt Gency : [https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_38.pdf](https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_38.pdf) ► Autoroute A15 sortie Cergy Préfecture// Direction Cergy village ▬▬▬ INFOS ► Horaires indiqués = Début des concerts. ► Concerts en plein air. ► Port du masque et respect des gestes barrières (peut évoluer en fonction des règles sanitaires)

