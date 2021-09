SUITES DE BACH (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse, 25 septembre 2021, Toulouse.

SUITES DE BACH (PASSE TON BACH D’ABORD) 2021-09-25 – 2021-09-25 AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse Haute-Garonne

12 EUR 12 15 Ophélie Gaillard est bien connue des spectateurs de Passe ton Bach d’abord. Une des plus grandes et des plus ductiles violoncellistes au monde, elle est capable de passer instantanément de la musique à la danse, du violoncelle ancien au moderne, du solo à l’orchestre, et bien sûr d’un répertoire à l’autre. Alors qu’elle mène de front ses carrières de soliste internationale et d’enseignante au sein de la Haute École de Musique de Genève, aucun défi ne semble effrayer celle qui a enregistré deux fois l’intégrale des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien BACH, après avoir été lauréate du concours BACH de Leipzig en 1998. Le temps du festival, elle retrouvera ces monuments du répertoire de violoncelle, venant nous interpréter les trois premières suites de Jean-Sébastien BACH.

Autour des préludes dont celui, si célèbre, de la première suite, venez redécouvrir de magnifiques danses, de l’entraînante gigue de la deuxième suite aux bourrées de la troisième jouant sur la rencontre entre répertoire baroque et musiques traditionnelles !

Concert donné par Ophélie Gaillard à l’Auditorium St-Pierre des Cuisines

Violoncelle seul

Ophélie Gaillard est bien connue des spectateurs de Passe ton Bach d’abord. Une des plus grandes et des plus ductiles violoncellistes au monde, elle est capable de passer instantanément de la musique à la danse, du violoncelle ancien au moderne, du solo à l’orchestre, et bien sûr d’un répertoire à l’autre. Alors qu’elle mène de front ses carrières de soliste internationale et d’enseignante au sein de la Haute École de Musique de Genève, aucun défi ne semble effrayer celle qui a enregistré deux fois l’intégrale des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien BACH, après avoir été lauréate du concours BACH de Leipzig en 1998. Le temps du festival, elle retrouvera ces monuments du répertoire de violoncelle, venant nous interpréter les trois premières suites de Jean-Sébastien BACH.

Autour des préludes dont celui, si célèbre, de la première suite, venez redécouvrir de magnifiques danses, de l’entraînante gigue de la deuxième suite aux bourrées de la troisième jouant sur la rencontre entre répertoire baroque et musiques traditionnelles !

dernière mise à jour : 2021-09-17 par