Sud Touraine Jumping Festival Nouans-les-Fontaines, 18 août 2022, Nouans-les-Fontaines.

Sud Touraine Jumping Festival

Le moulin Neuf Nouans-les-Fontaines

2022-08-18 09:00:00 – 2022-08-21 00:00:00

Nouans-les-Fontaines

Indre-et-Loire

Nouans-les-Fontaines

Le Sud Touraine Jumping Festival organise le seul concours de saut d’obstacles d’envergure internationale de la Région Centre avec l’accueil d’un CSI**, un CSI*, ainsi qu’une étape du prestigieux circuit Amateur Gold Tour FFE-Esthederm. Les cavaliers et leurs chevaux vont offrir un beau spectacle avec notamment un grand prix de 1,40 m le jeudi et le samedi, et un grand prix 1,45 m le vendredi et le dimanche.

C’est un village équestre avec de nombreux partenaires présents, un village de producteurs offrant des pépites du terroir local et aussi un village d’artistes avec des sculpteurs, peintres, photographes, artisans d’art.. Côté ambiance, des groupes de musique viendront ponctuer l’évènement et les soirées.

L’entrée est gratuite à partir du 17 août et pendant toute la durée du festival.

nouansjump@gmail.com +33 6 82 94 44 99 http://dmn.sudtouraine.com/

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire