Notre rapport à l’information, nos moyens de recherches et internet ont énormément changé notre manière d’appréhender le monde. Face à la multiplicité des canaux d’informations, il convient de développer son esprit critique et ainsi être en mesure de mieux comprendre les contenus que nous consultons. À travers des petits ateliers pratiques (dont analyse d’images et de vidéos) nous invitons les participants à passer l’info à la loupe et à débattre autour de leur rapport aux médias et à l’information. _Proposé par le Centre Socioculturel des Minimes en partenariat avec les petits débrouillards._

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

sur la thématique info/intox La cabane à sucre… d'orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault

