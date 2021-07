Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Stronger Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Stronger Valréas, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Valréas. Stronger 2021-07-29 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-29 20:45:00 20:45:00 Théâtre du Rond Point Cloître des Cordeliers

Valréas Vaucluse Valréas Dans le cadre des « Estivales du TRP, la Compagnie 19.92 avec STRONGER, nous plonge dans un univers sensible où les émotions sont transmises de manière immédiate par le corps. theatredurondpoint@gmail.com +33 4 90 35 21 45 http://www.theatredurondpointpaca.com/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

