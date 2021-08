Strasbourg Le Michel café brasserie Bas-Rhin, Strasbourg Débat : Ne serait-il pas judicieux que la Sécurité Sociale propose l’amortalité afin d’abolir l’obsolescence biologique (la mort) ? Le Michel café brasserie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Débat : Ne serait-il pas judicieux que la Sécurité Sociale propose l’amortalité afin d’abolir l’obsolescence biologique (la mort) ? Le Michel café brasserie, 21 août 2021 16:00, Strasbourg. Samedi 21 août, 16h00 entrée libre. Technoprogstrasbourg@gmail.com, https://transhumanistes.com/, 0695580262 Si vous voulez vivre alors il faut agir car la vie après la mort cela n’existe pas ! Réunion publique débat : « Ne serait-il pas judicieux que la Sécurité Sociale propose l’amortalité (via thérapie génique) afin d’abolir l’obsolescence biologique (la mort) ? »

Sujet du débat : La Sécurité Sociale devrait-elle faire de la prévention en nous proposant l’amortalité ?

Découvrez l’AFT afin d’agir pour que les options Transhumanistes comme le droit à l’amortalité soit accessible pour tous.

En plus du débat il y aura un Quiz ludique sur les objectifs du Transhumanisme.

Venez discuter avec des H+ (Transhumaniste version Technoprogressiste)

Plutôt que de méconnaitre le sujet via l’opinion réducteur des médias.

Découvrez par vous-même les objectifs des technoprogressistes.

Si la collapsologie vous déprime des solutions alternatives existent.

Produire mieux et plus pour tous tout-en préservant l’écosystème.

L’avenir peut être positif ici ou ailleurs.

Sauver la Terre tout en conquérant le Cosmos.

Venez en discuter avec les membres locaux de l’Association Française Transhumaniste.

AFT : Association qui promeut le technoprogressisme pour une société ou le progrès sera au service de tous.

Agissez sinon l’obsolescence (vieillesse=maladie) vous tuera.

De 16h à 18h au Café Brasserie Le Michel au 20 Avenue de la Marseillaise à Strasbourg.

Une petite banderole de l’AFT sera mise sur une table pour signaler notre présence.

Vive le progrès pour tous.

Contacts :

Technoprogstrasbourg@gmail.com

https://transhumanistes.com/

Nota : Respectez les mesures sanitaires.

Vous voulez vivre jeune en restant en bonne santé ? La démocratie est votre objectif de société ? Vous espérez que les fruits du progrès soient en accès pour tous ? Vous souhaitez que perdure l’Humanité ? Découvrez l’AFT67. Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin samedi 21 août – 16h00 à 18h30

