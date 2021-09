Stella Pire Le Non-Lieu, 16 octobre 2021, Marseille.

Stella Pire

Le Non-Lieu, le samedi 16 octobre à 16:00

La muse bigoudaine, toujours vener, lance son nouvel album Philosophie, auto-dérision, Amour, vengeance, convivialité, sexe et rock’n roll… tout ça et bien plus encore, exprimé avec recul et authenticité. Stella Pire, c’est du « Music-hall sans plume ». Grâce à ce « one woman show » interactif et anti-déprime, chacun trouvera le moyen de s’exprimer : un grand moment de partage belge (et un peu breton sur les bords). Rens. Et res. : 06 82 58 22 49 PAF : 8 € + adh./ Rés.

8€ + adhésion annuelle

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



