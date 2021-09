Blois Blois Blois, Loir-et-Cher Startup Week-end Blois – Spécial handicap Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Blois

Les 1, 2 et 3 octobre prochain à Blois venez lancer votre projet ou rejoindre une équipe et innover pour dépasser le handicap ! Pépite Centre-Val de Loire est partenaire de l’évènement et vous offre 10 places au Startup Weekend Blois, spécial handicap (d’une valeur de 60 euros). Mais Startup Weekend qu’est-ce que c’est ? Startup Weekend est un évènement de 54h conçu pour apporter une expérience intense d’apprentissage par l’action pour des (potentiels) entrepreneurs aux profils volontairement très variés. La boîte de tes rêves n’existe pas ? Alors, viens la créer !

Gagnez des places au Startup Weekend Blois du 1, 2 et 3 octobre prochain grâce à Pépite CVL !

2021-10-01T17:00:00 2021-10-01T22:00:00;2021-10-02T08:30:00 2021-10-02T22:00:00;2021-10-03T08:30:00 2021-10-03T19:00:00

