59 rivoli, le dimanche 24 octobre à 19:00

Construire, démonter, ré-assembler : jouer. Jouer avec les formes et les couleurs pour se créer un cadre d’expression. C’est l’envie première derrière ce trio atypique. Libérés de la contrainte harmonique, les trois musiciens réutilisent le matériel des standards de jazz comme vocabulaire commun, cet héritage culturel leur permet de se renouveler constamment en dépassant les limites de leurs imaginaires respectifs. L’écoute, le partage des idées et la prise de décision en temps réel sont autant de paramètres qu’ils s’exercent à manier ensemble, dans le but de naviguer avec l’auditeur dans un flux continu de musique personnelle, composée ou arrangée dans l’instant. Line-up : Rémi BONETTI (voix) ; Ewen GRALL (batterie) ; Nicolas ZENTZ (contrebasse).

Entrée libre, sortie au chapeau / Réservation conseillée par mail

Une lecture originale de standards (de jazz… mais pas que !) par un jeune trio sans instrument harmonique.

