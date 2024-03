Stand d’information « Blabla Vote » Campus Michel Serres Agen, mardi 26 mars 2024.

Stand d’information « Blabla Vote » La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne sera présente au campus Michel Serres avec un stand d’informations « Blabla vote » avec le Wild bus de l’association Mouvement Jeunesse Monte Le Son ! Mardi 26 mars, 11h00 Campus Michel Serres Gratuit

En partenariat avec l’association Mouvement Jeunesse Monte Le Son, Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne sera présente au campus Michel Serres avec un stand d’information intitulé « Blabla vote » !

Ce stand d’information est proposé dans le cadre du projet « Un jour sans l’Europe » qui vise à informer et inciter les lot-et-garonnais à voter pour les prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain.

Lors de ce stand « Blabla vote », les étudiants du campus Michel Serres pourront retrouver un espace cosy pour discuter et échanger à propos des élections autour d’une boisson rafraichissante. Un jeu de type escape game leur sera également proposé et une exposition sera à leur disposition pour en savoir plus sur le Parlement européen, le fonctionnement de l’UE et des informations à propos des élections européennes.

Campus Michel Serres avenue Michel Serres Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

