stages de théâtre et de comédie musicale enfants 6/12 ans 2021-07-12 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-13 12:00:00 12:00:00 Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret
Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Pour tous les enfants qui veulent jouer, chanter, danser, le théâtre et la comédie musicale se révèlent une source d’apprentissage puissante. Les enfants travailleront sur des oeuvres célèbres comme le roi lion, Matilda, la reine des neiges… regattierivincianne@gmail.com +33 6 10 45 78 07 https://www.ciecasalibus.com/ Pour tous les enfants qui veulent jouer, chanter, danser, le théâtre et la comédie musicale se révèlent une source d’apprentissage puissante. Les enfants travailleront sur des oeuvres célèbres comme le roi lion, Matilda, la reine des neiges…

Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret
Chamonix-Mont-Blanc