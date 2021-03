Paris Théâtre du temps Paris Stages 5-11 ans Comédie Musicale Pâques 2021 Théâtre du temps Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stages 5-11 ans Comédie Musicale Pâques 2021 Théâtre du temps, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

payant

Lundi 26 au vendredi 30 avril – Comédie Musicale: Théâtre du Temps lundi 26 au vendredi 30 avril – Comédie Musicale: Théâtre du Temps Chaque stage est encadré par des artistes professionnels durant les vacances de printemps 2021: Flavie Testud pour le Théâtre, Thomas Lévêque pour la Langue des signes et Anne Leterrier et Susy Chetteau pour la Comédie Musicale. La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera présenté aux parents en fin de stage. Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement : > Théâtre Pandora Bastille (30 rue Keller, 75011) M° Voltaire, Bastille, Bréguet-Sabin ou Ledru-Rollin > Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011) M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans Effectif maximum : 12 participants Tarif : 179 € (15h de cours) Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés. >>> Spectacle en fin de stage !!! <<< **Comédie musicale : Théâtre, Danse et Chant Nous proposons à vos enfants un bon dans l’univers éclatant des comédies musicales ! Tour à tour, au travers de chansons (préalablement choisies par notre équipe), ils seront danseurs et musiciens, prêts à explorer, dans un même élan, le corps dansant et la voix chantée. Ce stage a pour but de développer leur créativité, ainsi que leur sens de l’interprétation, éléments communs aux deux disciplines que sont la danse et le chant. Nous partirons donc de leurs propositions pour bâtir ensemble quelques saynètes riches en couleurs, mouvements et notes ! Animations -> Stage Théâtre du temps passage Morvan Paris 75011

9 : Voltaire (242m) 3 : Rue Saint-Maur (461m)

Contact :Compagnie Maya 0612966598 contact@compagniemaya.com https://compagniemaya.com/stage-paques-2021/ 0612966598 contact@compagniemaya.com Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-04-26T14:00:00+02:00_2021-04-26T17:00:00+02:00;2021-04-27T14:00:00+02:00_2021-04-27T17:00:00+02:00;2021-04-28T14:00:00+02:00_2021-04-28T17:00:00+02:00;2021-04-29T14:00:00+02:00_2021-04-29T17:00:00+02:00;2021-04-30T14:00:00+02:00_2021-04-30T17:00:00+02:00

compagnie maya

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre du temps Adresse passage Morvan Ville Paris