Mesquer 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Stage Vannerie Ronde en Osier sur Croisée 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Stage Vannerie Ronde en Osier sur Croisée 485 Kerguilloté 44420 Mesquer, 2 mars 2021-2 mars 2021, Mesquer. Stage Vannerie Ronde en Osier sur Croisée

du mardi 2 mars au samedi 28 août à 485 Kerguilloté 44420 Mesquer

Initiation aux techniques de vannerie ronde sur croisée pour la réalisation de différents objets : Dessous de plats, corbeille et/ou panier rond. Stage de deux jours consécutifs.

Réservation une semaine au préalable.

Adulte uniquement.

Nombre de stagiaires : 3 maximum

Public

Initiation aux techniques de vannerie ronde sur croisée pour la réalisation de différents objets : Dessous de plats, corbeille et/ou panier rond. Stage de deux jours consécutifs. Réservation u… 485 Kerguilloté 44420 Mesquer 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T19:00:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T19:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Adresse 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Ville Mesquer