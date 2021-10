Villeneuve-d'Ascq Atelier 2 Nord, Villeneuve-d'Ascq Stage vacances d’Automne de l’Atelier 2 : sortons les griffes ! Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021, Atelier 2 propose un stage enfants consacré aux animaux à griffes.** Ongles crochu, pointu, mobile… il est le point commun de la panthère au lion, du chien à l’épervier ou encore du boa constrictor. Le dessin et la peinture seront les outils privilégiés pour traiter de ces animaux à griffes, avec un regard sur les artistes inspirés par ce thème ; à titre d’exemple Monory et ses tigres bleus ou encore Suzanne Valadon et ses chats. Et le dernier jour, vous vous initierez au volume pour donner forme à ces animaux féroces ou dociles ! * 3-5 ans / 10h à 12h / 60€ ; * Parent/enfant / 10h à 12h / 75€ ; * 6—12 ans / 14h à 17h / 75€ * Inscriptions en ligne sur le site : [https://atelier-2.com/stages-enfants-automne/](https://atelier-2.com/stages-enfants-automne/) Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021, Atelier 2 propose un stage enfants consacré aux animaux à griffes. Atelier 2 rue Offenbach 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

