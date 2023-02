Stage théâtre, 31 mars 2023, Margny-lès-Compiègne .

Stage théâtre

313 allée des roses de Picardie Margny-lès-Compiègne Oise

2023-03-31 19:30:00 – 2023-04-02 21:30:00

En parallèle des ateliers théâtre hebdomadaire, le Bord de l’Eau propose différents stages de pratiques artistiques pour aller plus loin ou pour s’initier à des pratiques artistiques nouvelles.

Du 31 mars au 2 avril, le Bord de l’Eau vous propose un stage animé par Cécile Thévenot, de la Cie Les pieds dans la lune.

Plus qu’un stage de théâtre, l’objectif sera de traverser le jeu de comédien par différentes approches. Le geste, le corps, le regard et la voix seront à l’honneur.

Les notions de burlesque et décalage seront abordés, ainsi que la distance et la sincérité demandés au comédien.

Le stage sera aussi l’occasion d’approcher la frontière fragile entre le JE et le JEU.

Pour cela, plusieurs techniques seront approchées de façon collective et dans le plaisir de la découverte et de la recherche pour ensemble constituer une malle à outils, à expérimentations pour explorer les possibles en tant que comédien en utilisant son corps, son regard, sa voix.

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires :

Vendredi 31 mars : 19h30-21h30

Samedi 1 avril : 10h-18h

Dimanche 2 avril : 10h-18h

Possibilité d’amener son repas et de manger sur place. Réchauffe possible

Ouvert à tou.te.s à partir de 16 ans

Tarifs pour les deux jours et demi :

tarif plein : 165 euros tarif plein + 10 euros d’adhésion pour l’année

tarif réduit : 145 euros (membres des ateliers théâtre du Bord de l’Eau)

Inscriptions : https://vu.fr/YTQu

Renseignements :

assolebdo.formation@gmail.com

09.84.54.11.27 // 06.52.59.52.41

