Stage sauvetage cotier Capbreton, 1 novembre 2021, Capbreton.

Stage sauvetage cotier 2021-11-01 11:00:00 – 2021-11-05 12:00:00 Pole Glisse Impasse de la Savane

Capbreton Landes Capbreton

Tu as entre 9 et 10 ans et tu as envie d’essayer le sauvetage cotier? C’est l’occasion!

Un stage spécial pour les non adhérents.

Lundi, Mercredi, Vendredi

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

+33 6 71 32 58 50

Capbreton Sauvetage Cotier

dernière mise à jour : 2021-10-16 par