Munster Munster Haut-Rhin, Munster Stage Qi Gong et marches de pleine conscience Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Stage Qi Gong et marches de pleine conscience Munster, 23 octobre 2021, Munster. Stage Qi Gong et marches de pleine conscience 2021-10-23 – 2021-10-24

Munster Haut-Rhin EUR Vous étudierez les 6 mouvements de la première partie du Nei Yang Gong ou Qi Gong pour nourrir l’interne de Mme Liu Ya Fei. Ce Qi Gong nourrit en profondeur les cinq organes à travers des mouvements déliés et harmonieux, appuyés sur un travail respiratoire associé à un profond relâchement. Nous pratiquerons aussi les Marches de pleine conscience comme la Marche Portante et la Marche Afghane qui vous feront découvrir le plaisir de marcher sans fatigue et en toute sécurité. Pas de niveau requis, chacun travaille suivant ses possibilités. Les stagiaires réserveront directement leurs repas et/ou hébergement auprès de la Maison du Kleebach une fois leur inscription au stage effectuée. Bienvenue sur le site Gym chinoise Venez découvrir, le temps d’un week-end, le Nei Yang Gong ou Qi Gong pour nourrir l’interne et les Marches de pleine conscience. +33 6 67 73 33 70 Vous étudierez les 6 mouvements de la première partie du Nei Yang Gong ou Qi Gong pour nourrir l’interne de Mme Liu Ya Fei. Ce Qi Gong nourrit en profondeur les cinq organes à travers des mouvements déliés et harmonieux, appuyés sur un travail respiratoire associé à un profond relâchement. Nous pratiquerons aussi les Marches de pleine conscience comme la Marche Portante et la Marche Afghane qui vous feront découvrir le plaisir de marcher sans fatigue et en toute sécurité. Pas de niveau requis, chacun travaille suivant ses possibilités. Les stagiaires réserveront directement leurs repas et/ou hébergement auprès de la Maison du Kleebach une fois leur inscription au stage effectuée. Bienvenue sur le site Gym chinoise dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville 48.04842#7.16231