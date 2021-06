Stage – Musique des Balkans Hameau de Chalap | Sénéchas, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Sénéchas.

Stage – Musique des Balkans

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à Hameau de Chalap | Sénéchas

Ce stage s’adresse à tous les instrumentistes non débutants désirant s’initier ou se perfectionner dans les musiques des Balkans. À travers l’apprentissage de thèmes bulgares, serbes, roumains et tziganes (oralement et avec partitions), nous aborderons l’ornementation, clé du style et du «langage» de ces musiques ainsi que les principaux rythmes asymétriques. L’objectif de ce stage est de s’imprégner et de progresser avec le style propre aux musiques des Balkans, afin d’acquérir les outils qui permettront de travailler seul. ​ Stage assisté de Cécile Folschweiler et François Heim. Cécile encadrera particulièrement les violonistes et travaillera avec eux, en plus du répertoire commun, quelques morceaux de Roumanie, en privilégiant l’apprentissage d’oreille, en insistant sur l’ornementation et le style. François s’occupera particulièrement des accordéonistes diatoniques et chromatiques qui le souhaitent pour les aider à s’intégrer au groupe.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Gilles Kusmeruck

Hameau de Chalap | Sénéchas



