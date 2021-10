Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère, Logonna-Daoulas Stage multiactivités Centre Nautique Moulin Mer – En matinée Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Stage multiactivités Centre Nautique Moulin Mer – En matinée Logonna-Daoulas, 25 octobre 2021, Logonna-Daoulas. Stage multiactivités Centre Nautique Moulin Mer – En matinée 2021-10-25 09:30:00 – 2021-10-29 12:30:00

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas Stage pour les + de 7 ans sachant nager – stage multi supports de 5 demi-journées (voile – kayak – paddle) Animation sur réservation

Préinscription par téléphone au 02 98 20 75 00 Tarifs :

moulin-mer@donboco.asso.fr +33 2 98 20 75 00

Préinscription par téléphone au 02 98 20 75 00 Tarifs :

dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

