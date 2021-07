Lagny-sur-Marne La Gourdine Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Stage marionnettes (3 à 6 ans) La Gourdine Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

Stage marionnettes (3 à 6 ans) La Gourdine, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Lagny-sur-Marne. Stage marionnettes (3 à 6 ans)

du mardi 20 juillet au jeudi 12 août à La Gourdine

Lena Gousseva, comédienne, propose une formation complète des marionnettes de la découverte jusqu’à la manipulation. Il est demandé aux enfants de suivre les 3 jours de formation pour avoir une vision du métier de marionnettiste et pourquoi pas susciter des vocations. À l’issue de cette formation, les enfants pourront repartir avec leurs marionnettes fabriquées. Atelier 1 (jour 1) : fabrication marionnette chaussette Mardi de 10h à 11h Atelier 2 (jour 2) : fabrication marionnette fil Mercredi de 10h à 11h Atelier 3 (jour 3) : fabrication marionnette marotte Jeudi de 9h à 10h Atelier 4 (jour 3): manipulation marionnette Jeudi de 10h à 11h

sur inscription, 3 séances minimum

fabrication de marionnettes La Gourdine 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T11:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T11:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T10:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T11:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T11:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T10:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T11:00:00

