Flers Flers Flers, Orne Stage-Langue des signes et cirque Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Stage-Langue des signes et cirque Flers, 21 octobre 2021, Flers. Stage-Langue des signes et cirque 2021-10-21 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-21 20:30:00 20:30:00 rue du Hariel Cirque Tempo

Flers Orne Stage de découverte des arts du cirque pour les personnes sourdes et tous les autres…. Pour cette première, Chloé, professeur de cirque et Elsa, interprète en langue des signes vous feront découvrir le chapiteau avec les élèves de l’école Stage de découverte des arts du cirque pour les personnes sourdes et tous les autres…. Pour cette première, Chloé, professeur de cirque et Elsa, interprète en langue des signes vous feront découvrir le chapiteau avec les élèves de l’école circus-tempo@live.fr +33 7 51 31 15 71 Stage de découverte des arts du cirque pour les personnes sourdes et tous les autres…. Pour cette première, Chloé, professeur de cirque et Elsa, interprète en langue des signes vous feront découvrir le chapiteau avec les élèves de l’école dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse rue du Hariel Cirque Tempo Ville Flers lieuville 48.74159#-0.58917