La Grand-Combe Gard La Grand-Combe Gard 50 La Grand-Combe En lien avec son univers chorégraphique, Léa Leclerc propose durant ce stage labo d’impliquer les participants dans un processus de création chorégraphique, d’ouvrir des champs d’exploration, d’expérimentation et de recherche autour du mouvement, de sa mise en jeu et de son interprétation. Dans le cadre du projet de territoire Achles/David Wampach Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 11h00 13h00 et 14h00-16h00 A partir de 14 ans. compagnie.patchworkmouvement@gmail.com https://leslendemains.fr/events/stage-labo-danse/ Droits gérés

