Stage jardin guérisseur Atelier JenniFleurs, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Chateauneuf-sur-loire.

du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à Atelier JenniFleurs

Ce stage a pour objectif d’apprendre à repérer les différents points où les énergies telluriques et spirituelles se manifestent et de prendre connaissance des plantes médicinales qui nous entourent. Déroulement du stage: 1ère journée : 10h – 17h – Les points des 5 éléments, leurs rôles et leurs relations avec les hommes – L’arbre guérisseur – Soins aux plantes et aux arbres – Relation intime avec une plante 2ème journée : 10h – 17h – Les points d’actions du jardin et leurs rôles – Activation des points, les symboles – Ce que nous révèlent les plantes sauvages – Les plantes sauvages médicinales Ce stage est réservé aux personnes ayant été initiées au maniement des baguettes coudées et ayant participé à un stage d’entraînement. Pour plus d’informations : 06 74 91 35 43

Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T17:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T17:00:00