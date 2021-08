Stage intensif Art de la couleur Atelier Décodalice, 27 septembre 2021, Le Mans.

Stage intensif Art de la couleur

du lundi 27 septembre au vendredi 1 octobre à Atelier Décodalice

S’immerger dans le monde de la couleur, utiliser au mieux sa force d’expression, s’amuser avec elle, savoir modifier des teintes grâce à l’étude de la symbolique, de l’expression et de la caractéristique des couleurs. Les ateliers « Couleurs » s’adressent à toutes celles et ceux qui aiment la couleur et qui souhaitent acquérir des connaissances essentielles pour mieux l’utiliser et jouer avec elle. Ils s’adressent aussi aux salariés en reconversion ou perfectionnement professionnelle ayant un projet personnel et artistique lié à la couleur et à toutes personnes désirant s’orienter vers des métiers ou l’usage de la couleur est nécessaire.Ils peuvent être pris en charge par les dispositifs de la formation professionnelle (Afdas,Fongecif, Agefiph, Carif Oref…).

renseignements (laisser coordonnées téléphonique, adresse mail…), conditions, inscription sur site: www.ateliers-decodalice.com

connaissance et pratique de la couleur

Atelier Décodalice 80 rue Ambroise Paré, 72000 Le Mans Le Mans Le Buisson Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T09:30:00 2021-09-27T12:30:00;2021-09-27T13:30:00 2021-09-27T17:30:00;2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T12:30:00;2021-09-28T13:30:00 2021-09-28T17:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T12:30:00;2021-09-29T13:30:00 2021-09-29T17:30:00;2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T12:30:00;2021-09-30T13:30:00 2021-09-30T17:30:00;2021-10-01T09:30:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-01T13:30:00 2021-10-01T17:30:00