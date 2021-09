Meudon Espace culturel Les Sablons Hauts-de-Seine, Meudon Stage GOUACHE-AQUARELLE avec Anne Chériez, (Académie d’art de Meudon) – tous niveaux Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Peindre avec fluidité et transparence mais aussi jouer avec l’intensité colorée, les contrastes et les textures de la gouache et de l’aquarelle. Deux techniques à l’eau à expérimenter pendant ces deux jours ; différentes propositions techniques et expressives pour “lâcher prise” dans le geste.

155€ le stage de 2 jours (fournitures incluses) + adhésion 30€

Deux journées complètes pour expérimenter ces deux techniques à l’eau avec Anne Chériez Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

