du lundi 2 août au samedi 7 août à Centre international de Valbonne

STAGE FOOTBALL & DECOUVERTE ————————— Stage football & découverte est un concept de stage de vacances sportives à dominante football pour les enfants de 6 à 17 ans licenciés ou non dans un club de football. Ce stage est encadré par des éducateurs diplômés, spécialisés dans le domaine du football et possédant une grande expérience d’éducateurs. Il a pour but de permettre aux jeunes de progresser dans la pratique de leur sport favori tout en apprenant la vie en collectivité mais également le respect de l’environnement, la citoyenneté, la nutrition d’un sportif, le renforcement de l’apprentissage de langues étrangères. Il se déroulera sur les installations du centre international de Valbonne (06) et du complexe sportif pierre Sauvaigo de Cagnes sur mer (06) avec 4 sessions, du 12 juillet au 17 juillet 2021 inclus, du 19 juillet au 23 juillet 2021 inclus, du 26 juillet au 31 juillet inclus et du 02 aout au 07 aout 2021. Nous pourrons accueillir jusqu’à 50 enfants en pension complète par session et nous pouvons aussi recevoir des demi- pensionnaires. L’encadrement sera assuré par 1 directeur de stage diplômé BEF ( brevet de éducateur de football ), des éducateurs BMF ( brevet moniteur de football ) et des animateurs BAFA pour les temps calmes ou les temps d’activités diverses (le nombre d’éducateurs de football et animateur BAFA variera selon le nombre d’inscriptions). Un professeur interviendra également pour le renforcement de l’apprentissage des langues étrangères.

450 euros par semaine et par enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre international de Valbonne Valbonne Valbonne Alpes-Maritimes



2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T12:00:00