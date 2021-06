Mâcon Centre Omnisport Macon Mâcon, Saône-et-Loire Stage estival Centre Omnisport Macon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Stage estival Centre Omnisport Macon, 22 août 2021-22 août 2021, Mâcon. Stage estival

du dimanche 22 août au vendredi 27 août à Centre Omnisport Macon

Stage estival organisé par la Fédération Musicale de Saône et Loire du 22 au 27 aôut 2021 au Centre Omnisport de Macon. Vous pourrez y faire de la musique de rue, jouer dans l’harmonie, le big band de jazz, faire du soundpainting, intégrer l’ensemble à cordes, ou bien l’orchestre de chambre. .. Les instruments enseignés durant ce stage seront : flûte, guitare classique, clarinette, violon/violoncelle, saxophone, trombone /tuba, trompette. Niveau : fin de cycle 1 à cycle 3

Sur inscription. Tarifs sur la plaquette

Stage de musique pour les musiciens entre 10 et 80 ans Centre Omnisport Macon 71000 Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T17:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Omnisport Macon Adresse 71000 Ville Mâcon lieuville Centre Omnisport Macon Mâcon