du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet à Monterfil (35)

TVBProductions reconduit son événement **STAGE D’ÉTÉ EN BROCÉLIANDE**, toujours dans la jolie petite localité bretonne de Monterfil. Les « Rendez-vous du Rocher » rythmeront le travail des ateliers, les danses, les sessions, les contes, les veillées, la musique d’ensemble et surtout le plaisir partagé ! Repas bio complet de très bonne qualité (boissons et café compris). **Les inscriptions se font directement par mail vers Pierrick Lemou (**[**[plemou@club-internet.fr](mailto:plemou@club-internet.fr)**](mailto:plemou@club-internet.fr)**), contact 06 72 08 56 81**

Coût pédagogique pour les 3 jours : Danse 145 € – Musique & Conte 165 €

