Durant ces stages vous pratiquerez une alternance de propositions variées, les postures de yoga, nous guiderons vers des exercices de concentration et de méditation. Nous approfondirons aussi le travail du souffle en abordant le pranayama, la maitrise de l'énergie subtile. Ces stages sont avant tout des invitations à prendre soin de soi et à aller plus loin dans sa pratique. Toutes ces pratiques sont accessibles aux débutants. Il n'y pas de continuité sur les deux stages, c'est donc possible de s'inscrire uniquement à un seul stage. Sur réservation.

