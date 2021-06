Stage de Yoga pour tous Saint-Magne, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Magne.

Stage de Yoga pour tous 2021-07-26 – 2021-07-31 Écolieu Potabilis 8 allée de Roumégous

Saint-Magne Gironde Saint-Magne

EUR 275 Stage de Yoga pour tous avec un enseignant diplômé et qualifié. Possible à la journée ou à la 1/2 journée.

Thème : yoga, relaxation et méditation.

Au sein de l’écolieu Potabilis à Saint-Magne, en plein nature, cadre propice au calme.

apport technique et pratique simple et adaptée. Yoga traditionnel aux origines selon Patanjali, allié aux sciences modernes, fonctionnelles et physiologiques? Respect du corps et du mental.

+33 6 80 89 83 55

libre de droit

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Val de l’Eyre