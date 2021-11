STAGE DE SYLVOTHERAPIE Riols, 28 novembre 2021, Riols.

2021-11-28 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-28 16:30:00 16:30:00

EUR 50 Stage de Sylvothérapie selon l’enseignement traditionnel Japonais pour tous les âges.

Programme : marche en forêt, découverte botanique, nouvelle pédagogie synesthésique, exercices respiratoires, apprentissage articulaires et musculaires non forcés en harmonie avec les sensations de la nature, relaxation neuro-musculaire, exercices de chant lyrique, hypnose Éricksonienne et techniques d’ostéopathie appliquées au végétal.

Prix : 50€/personne, enfants gratuits si accompagnés d’au moins un parent.

Repas non fourni

(possibilité en demie- journée 25€ avec programme aménagé)

+33 6 12 18 89 49

PINELLI

