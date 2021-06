Stage de sophrologie à Orléans Ecole de théâtre Zigotastiques, 22 juin 2021-22 juin 2021, Orléans.

du mardi 22 juin au jeudi 15 juillet à Ecole de théâtre Zigotastiques

LES 4 STAGES Un programme sophrologique sur 3 jours, de 18h à 19h45 et de 19h45 à 21h30 parfait pour améliorer votre quotidien LES BASES DE LA SOPHROLOGIE du 22 au 24 JUIN Les yeux fermés , les méthodes de respiration , les postures , le corp en conscience MIEUX DORMIR du 29 juin au 1 juillet Evacuer les tensions Installer le calme Favoriser et renforcer l’endormissement et le sommeil Prendre conscience de ses capacité à etre en pleine forme GESTION DU STRESS du 5 au 7 juillet sommeil, sérénité, Développer la confiance et l’estime de soi CHACUN DE CES STAGES VOUS SERONT PROPOSES A LA RENTREE CONFIANCE EN SOI du 12 au 14 juillet Evacuer les tensions Se détendre Prendre du recul Détente corporel Visualisation positive Prendre conscience de ses capacité à etre serein Prendre conscience de ses capacité à être sur de soi 1 Atelier à 65€ 2 ateliers à 120€ 3 ateliers à 165€ Les abonnements pour 12, 18 ou 35 séances. Me contacter au mp: [peggy@sophroactiv.fr](mailto:peggy@sophroactiv.fr) pour que je vous transmettre toutes les infos

participation sur inscription en mp sur peggy@sophroactiv.fr – place limitée à 12 personnes

Sophro activez-vous!! Des séances de sophrologie en plein cœur d’Orléans pour lâcher-prise et vous relaxer, vous détendre.

Ecole de théâtre Zigotastiques 5 rue des grands champs 45000 Orléans Orléans Loiret



2021-06-22T18:00:00 2021-06-22T19:45:00;2021-06-22T20:00:00 2021-06-22T21:45:00;2021-06-23T18:00:00 2021-06-23T19:45:00;2021-06-23T20:00:00 2021-06-23T21:45:00;2021-06-24T18:00:00 2021-06-24T19:45:00;2021-06-24T20:00:00 2021-06-24T21:45:00;2021-06-29T18:00:00 2021-06-29T19:45:00;2021-06-29T20:00:00 2021-06-29T21:45:00;2021-06-30T18:00:00 2021-06-30T19:45:00;2021-06-30T20:00:00 2021-06-30T21:45:00;2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T19:45:00;2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T21:45:00;2021-07-06T18:00:00 2021-07-06T19:45:00;2021-07-06T20:00:00 2021-07-06T21:45:00;2021-07-07T18:00:00 2021-07-07T19:45:00;2021-07-07T20:00:00 2021-07-07T21:45:00;2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T19:45:00;2021-07-08T20:00:00 2021-07-08T21:45:00;2021-07-13T18:00:00 2021-07-13T19:45:00;2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T21:45:00;2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T19:45:00;2021-07-14T20:00:00 2021-07-14T21:45:00;2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T19:45:00;2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T21:45:00