Toulouse Musée Georges Labit Haute-Garonne, Toulouse Stage de sculpture tibétaine Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Stage de sculpture tibétaine Musée Georges Labit, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse. Stage de sculpture tibétaine

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Musée Georges Labit

### Stage de sculpture tibétaine par Richard Granado, sculpteur Formé en France, en Belgique et au Népal auprès de Maîtres Sculpteurs de la cour Royale du Bouthan, Richard Granado exerce cette activité depuis 1985. La technique de «l’argile/coton» sans cuisson sera abordée. Le travail de modelage mettra l’accent sur la précision, la fluidité du geste ainsi que la présence dans l’instant. ### Plus d’infos [Site du Musée Georges-Labit ](https://www.museegeorgeslabit.fr/programme/stage-de-sculpture-tibetaine-5/) ![]() ### Infos pratiques * Du samedi 19 au dimanche 20 juin, de 10h à 17h. * 6 personnes maximum * Réservation au 05 31 22 99 80, du lundi au dimanche de 10h à 17h (sauf le mardi).

60€ les deux journées, les repas ne sont pas compris.

Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T00:00:00 2021-06-19T23:59:00;2021-06-20T00:00:00 2021-06-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Georges Labit Adresse 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Musée Georges Labit Toulouse