Dans le cadre de l’exposition temporaire “Bestiaire de Papier”, la Sabline propose un stage adulte de sculpture en papier mâché avec Mélanie Bourlon, artiste sculpteure. Initiation au modelage et à la technique du papier mâché. Tarif : 115 euros par personne. Règlement lors de l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public. Encaissement à l’issue du stage. Stage pour 10 participants minimum à 18 maximum, le samedi 4 Décembre 2021 de 10 h à 18h. Panier repas à prévoir. Du matériel sera à prévoir pour le stage : – 1 tablier, des gants et des chiffons, si vous ne voulez pas vous salir. – Des pinces pour manier le fil de fer. Le stage se déroulera à la Salle Albert Quémin – 23 Avenue du Docteur Dupont 86320 Lussac-les-Châteaux. Date limite d’inscription : le 30 Novembre 2021. Inscription et réglement : La Sabline – 21 route de Montmorillon BP 23 – 86320 Lussac-les-Châteaux Tél : 05 49 83 39 80 / [lasabline@lasabline.fr](mailto:lasabline@lasabline.fr) Chèque à l’ordre du Trésor Public.

