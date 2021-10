Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage STAGE DE FOOTBALL BY FCO Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

STAGE DE FOOTBALL BY FCO 2021-10-25 – 2021-10-29

Valras-Plage Hérault EUR 65 85 Le stage du FCO revient.

Avec sortie au Domaine de Gramont et la possibilité d’assister au match entre le Montpellier Hérault Sport Club et le FC Nantes.

EUR 65 85