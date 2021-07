Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire Stage de Chant Gospel Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Stage de Chant Gospel 2021-08-05 10:00:00 – 2021-08-08

Saint-Macaire Gironde EUR 65 Découverte et apprentissage de chants Gospel en polyphonie, accompagnés au piano par la chef de chœur.

Répertoire varié : Gospel traditionnels et contemporains, des États Unis ou du continent africain. Au Programme :

– jeudi 5 août : accueil des stagiaires et début du stage de 18h à 21h

