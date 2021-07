Lorris La Belle transition Lorris Stage d’arts-plastiques « Quand le papier devient sculpture » La Belle transition Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Stage d’arts-plastiques « Quand le papier devient sculpture » animé par Caroline Delbaere, artiste plasticienne sur le site de « La Belle Transition », (tout âge). Stage d’arts-plastiques « Quand le papier devient sculpture » La Belle transition Route de la Grange des Champs, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T17:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T17:00:00

