du lundi 16 août au samedi 21 août à Hameau de Chalap | Sénéchas

Lors de ce stage de chant, nous débuterons nos journées avec un échauffement corporel, des exercices de respiration et de placement de la voix. Nous aborderons ensuite toutes sortes de techniques vocales qui seront mises en pratiques lors de l’apprentissage du répertoire. Celui-ci sera composé de chansons traditionnelles de Russie et d’Europe Centrale, principalement à deux ou trois voix, avec accompagnement ou à cappella, ce qui nous donnera l’occasion de nous initier à différentes langues slaves. Le travail d’apprentissage sera oral, comme conforme à la tradition, bien que des partitions soient mises à disposition des choristes.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Galina Birioukova Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T12:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T17:00:00

