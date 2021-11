Fourchambault dojo municipal de fouchambault Fourchambault, Nièvre Stage aikido le 4 décembre 2021 dojo municipal de fouchambault Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Stage privé , organisé par le seishinkan aikido vauzelles au dojo de fourchambault le 4décembre 2021 sous la direction de Michel BENARD Shihan 7 éme Dan CSDGE , 6éme Dan AIKIKAI , chargé d’enseignement National horaires :9h30-12h30 , 14h-16h30 Stage complet :15 € , demi journée:10€ pass sanitaire et licence valides tout niveau , tout age spectateurs acceptés si pass sanitaire valide

Stage aikido ouvert à tous les licenciés , spectateurs acceptés si pass sanitaire valide dojo municipal de fouchambault rue du 4 septembre , 58600 FOURCHAMBAULT Fourchambault Nièvre

2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T16:30:00

