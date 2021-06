Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Accordéon diatonique (technique instrumentale) Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

du lundi 9 août au samedi 14 août

Lors de ce stage, vous apprendrez à bien utiliser votre instrument : tenue, maniement du soufflet, indépendance des mains, ainsi qu’à assimiler votre clavier en intégrant les notions élémentaires rythmiques et théoriques (éléments communs à tous les instruments). Une attention particulière sera mise sur le phrasé musical et l’apprentissage des accords main droite et main gauche. Des exercices et des morceaux appropriés vous seront proposés pour cette mise en pratique.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Jean-Michel Corgeron Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

2021-08-09 to 2021-08-14, 09:00-12:00 and 14:00-17:00

