du lundi 2 août au samedi 7 août

Musique du Nordeste du Brésil, pour accordéon diatonique 3 rangs. Une découverte de mélodies populaires et de leurs rythmes de danse ! Ce stage propose une étude caractéristique du phrasé et de l’accompagnement forró à l’accordéon. Rythmiques spécifiques, jeu de basses, enrichissement de mélodie, improvisation… Nous chercherons aussi à orchestrer les morceaux abordés avec du chant et des percussions.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Cédric Piérini Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T12:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T12:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T12:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T12:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T17:00:00

