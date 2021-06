Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Accordéon diatonique (répertoire de Gascogne) Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

du lundi 2 août au samedi 7 août à Hameau de Chalap | Sénéchas

Sur la base du répertoire de la musique traditionnelle gasconne à danser (rondeaux, congos, danses de couples, etc..), nous nous attarderons sur l’approfondissement des mélodies : apprentissage d’oreille, travail du phrasé, ornementations, recherche d’unisson. Nous travaillerons également le rapport à la danse: rythme, énergie, cadence. Nous verrons aussi comment «habiller» des morceaux simples, en cherchant ensemble des petits arrangements: apports harmoniques, lignes de basses, deuxièmes voix, effets sonores afin de pouvoir donner à danser /écouter en live ! Nous apprendrons également quelques chants traditionnels, afin de pouvoir les accompagner et les harmoniser.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Lolita Delmonteil-Ayral
Hameau de Chalap | Sénéchas
Hameau de Chalap 30450 Sénéchas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T12:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T12:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T12:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T12:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T17:00:00

