Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Accordéon diatonique Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

Sénéchas

Stage – Accordéon diatonique Hameau de Chalap | Sénéchas, 2 août 2021-2 août 2021, Sénéchas. Stage – Accordéon diatonique

du lundi 2 août au samedi 7 août à Hameau de Chalap | Sénéchas

Ce stage est destiné aux accordéonnistes souhaitant s’initier aux 3 rangs. Nous travaillerons l’approfondissement de la connaissance de vos claviers, aborderons les bases de l’harmonie, la construction d’accords, etc.. Nous approfondirons également notre technique instrumentale (soufflet, musicalité, nuances…) ainsi que le travail rythmique (accords main droite, main gauche, utilisation du métronome…). Tout cela sera mis en pratique sur des compositions pour 3 rangs du Trio Loubelya (et/ou autres) qui seront envoyées en amont du stage.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Marie Constant Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T12:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T12:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T12:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T12:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sénéchas Étiquettes évènement : Autres Lieu Hameau de Chalap , Sénéchas Adresse Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Ville Sénéchas lieuville Hameau de Chalap , Sénéchas Sénéchas